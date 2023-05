Masz telewizję satelitarną? Będzie przerwa w nadawaniu z Hot Bird

Migracja transponderów będzie realizowana także w kolejnym etapie pod koniec lipca. Wówczas na miejscu znajdzie się także nowy satelita Hot Bird 13F i wraz z wykorzystywanym już wtedy od przeszło miesiąca Hot Bird 13G, zastąpią dotychczasowe satelity Hot Bird 13B, 13C oraz 13E . Operację migracji satelitów nadzoruje Eutelsat, który zlecił stworzenie nowych satelitów firmie Airbus Defence and Space.

Eutelsat wyjaśnia, że rodzina satelitów Hot Bird (znajdujących się na pozycji 13° East) to największa tego typu sieć nadawcza w Europie. Satelity pozwalają dostarczać ponad tysiąc kanałów telewizji do ponad 160 milionów gospodarstw, co ciekawe nie tylko na terenie Europy, ale także w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Satelity Hot Bird 13G oraz Hot Bird 13F zostały wyniesione na orbitę w 2022 roku.