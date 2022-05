Microsoft Designer: nadchodzi nowy program do projektowania grafik

Wstępne informacje o aplikacji Microsoft Designer pojawiły się na Twitterze w poście znanego użytkownika WalkingCat . Okazuje się, że choć strona designer.microsoft.com teoretycznie jeszcze nie działa, pewnymi sposobami da się dotrzeć do jej zawartości. Możliwe, że Microsoft przygotował ją już przed zbliżającą się konferencją Build 2022 i założył, że do tego czasu nie zostanie zauważona.

W sieci pojawiły się także spekulacje, że program mógłby docelowo zastąpić PowerPointa. Te uwagi nie są jednak do końca zrozumiałe, zważywszy, że Designerowi - sądząc po udostępnionych zrzutach ekranu - bliżej jest do Publishera. Nie zmienia to jednak faktu, że o programie wiemy na razie niewiele. Zakładamy, że więcej informacji zostanie udostępnionych już w przyszłym tygodniu, podczas konferencji Build 2022.