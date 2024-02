Microsoft Paint wykryje NPU. Na horyzoncie nowe funkcje

Jak wynika z najnowszych spostrzeżeń serwisu Windows Latest , Paint w Windows 11 już wkrótce najprawdopodobniej będzie w stanie wykryć , czy w komputerze znajduje się moduł NPU - element procesora zoptymalizowany do obliczeń z wykorzystaniem sieci neuronowych. To otwarcie drogi do nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Wskazuje na to jedna z bibliotek DLL zaważona w najnowszej wersji Painta.

Obok niedawno uruchomionych w Paincie warstw i możliwości usuwania tła z obrazka, nowe funkcje oparte o możliwości jednostki NPU mogą jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność Painta w systemie . Do możliwości Gimpa czy Photoshopa i tak będzie mu jeszcze daleko, ale bez wątpienia przyda się w znacznie większej liczbie przypadków niż przed wprowadzeniem opisanych funkcji. Wcześniej choćby brak obsługi warstw sprawiał, że Paint nadawał się tylko do najprostszych działań graficznych .

Sztuczna inteligencja to kluczowy element dalszego rozwoju Windowsa 11. Microsoft prawdopodobnie wyraźnie to podkreśli podczas nadchodzącej konferencji Build 2024. W Windows 11 rdzeniem tych zmian jest wszystko, co związane z Copilotem, ale zmiany widać także w poszczególnych systemowych aplikacjach. Niedawno do systemowych Zdjęć trafiła między innymi możliwość usuwania obiektów z generatywnym wypełnieniem powstałego ubytku. Co ciekawe, ta nowość trafi również do Windowsa 10.