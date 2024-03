Windows 11: nowość w menu kontekstowym Eksploratora plików

Eksplorator plików w Windows 11 już wkrótce pokaże użytkownikom nową opcję w menu kontekstowym. Do testowego wydania systemu w programie Insider trafiła bowiem aktualizacja, po której na liście pojawiła się opcja "Wyślij do Copilota". W praktyce można w ten sposób wskazać plik, który ma zostać przeanalizowany przez AI .

W przypadku dokumentów tekstowych oznacza to na przykład możliwość utworzenia streszczenia dokumentu - to opcja, która od niedawna kojarzona jest także z samym Notatnikiem. Integracja Eksploratora plików z Copilotem w Windows 11 to nie pierwszy tego typu ruch. Wcześniej elementy AI trafiły również bezpośrednio do Painta czy aplikacji Zdjęcia - w której można użyć AI, by m.in. usuwać elementy z fotografii.