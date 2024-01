Microsoft Teams w Android Auto. Pojawi się bardzo szybko

Android Auto powstał po to, by zapewnić bezpieczeństwo kierowcom, którzy spędzają za kierownicą sporo czasu i podczas jazdy wykazują się wielozadaniowością. Dlatego choć w pierwszym momencie wprowadzenie do tej platformy komunikatora Microsoft Teams może wydawać się co najmniej zaskakujące, to ostatecznie ma to całkiem sporo sensu.