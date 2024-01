Niespodzianka: Android Auto zadziała w nietypowej odmianie systemu

To świetna wiadomość dla kierowców, którzy chcieliby skorzystać z niepopularnej odmiany Androida, nie rezygnując z wygody, jaką daje korzystanie z Androida Auto w samochodzie. Jak podali niedawno twórcy GrapheneOS, zgodność i działanie Androida Auto w systemie udało się osiągnąć dzięki wdrożeniu obsługi Usług Google Play w piaskownicy - a to forma realizacji niezbędna do zapewnienia opisywanej prywatności.

GrapheneOS to system ściśle oparty na Androidzie, który oferuje od startu wiele aplikacji celowo skonfigurowanych lub przerobionych tak, by zapewniały maksymalną prywatność użytkownikom i szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Co do zasady GrapheneOS to propozycja do instalacji wyłącznie na wybranych smartfonach Google Pixel. Generalnie jest więc systemem-ciekawostką, który znajdzie zastosowanie w rękach najbardziej wymagających użytkowników ze specyficznymi potrzebami skupionymi wokół prywatności.