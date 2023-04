Android Auto obsłuży nowe aplikacje. Przydadzą się przy domu

Android Auto, który niedawno został zaktualizowany do wersji 9.3, już niedługo powinien zaoferować dostęp do zupełnie nowej gamy aplikacji. Chodzi o programy ułatwiające obsługę urządzeń Internetu Rzeczy, które można spotkać głównie w domach. Niejako w ramach wyjątku, od ponad dwóch lat działa tu już SmartThings Samsunga, ale niedługo oferta powinna zostać rozszerzona, bo Google ogłosił na blogu dla deweloperów, że otwiera drogę do tworzenia własnych wersji aplikacji, które zadziałają w samochodach.