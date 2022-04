Android Auto 7.5 do pobrania. Interfejs Coolwalk rodzi się w bólach

Android Auto 7.5 trafia już do pierwszych kierowców, ale jak informuje serwis autoevolution, nie oznacza to uaktywnienia nowego interfejsu Coolwalk. Chodzi o ideę wdrożenia dzielonego ekranu do samochodów z wyświetlaczami o dowolnych proporcjach. Obecnie podobny patent stosowany jest od dawna, ale wyłącznie w autach z systemami infotainment o "ultraszerokich" ekranach.