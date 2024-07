Problemy z działaniem aplikacji mObywatel 2.0 na urządzenia mobilne mogą wynikać z błahej przyczyny. Jak czytamy we wpisie umieszczonym na platformie X, problem jest znany, a jego rozwiązanie dość proste. Chodzi bowiem o fakt wygaśnięcia certyfikatu mDowodu.

Jak czytamy w artykule dostępnym na oficjalnej stronie aplikacji mObywatel, certyfikat mDowodu jest ważny rok. Oznacza to, że w przypadku osób, które korzystają z niego od lipca 2023 r., właśnie tracą ważność certyfikatu, co jest jednoznaczne z końcem możliwości korzystania z aplikacji do czasu odnowienia certyfikatu.