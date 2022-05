Zakup auta z Niemiec. Hakerzy mogą wyczyścić ci konto

Od początku pandemii COVID-19 coraz więcej aspektów życia przenosimy do internetu. Dotyczy to także transakcji związanych z kupnem samochodu. W całej UE około 4 proc. transakcji dokonuje się przez internet, w Polsce odsetek ten jest niemal cztery razy mniejszy, ale i tak trend rosnący jest zauważalny. Wykorzystują to cyberprzestępcy.