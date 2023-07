Mogą sprzedać twój dom. Zrobią to bez twojej wiedzy

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach, notariusz ma prawo do dokonania wpisu do księgi wieczystej na podstawie fałszywego dowodu. Właściciel nieruchomości, który doznał szkody w wyniku takiego działania, będzie zmuszony do dochodzenia swoich praw w sądzie. To wywołuje konieczność ponownego zastanowienia się nad problemem tzw. dowodów osobistych dla kolekcjonerów.