799 448 084 - warto znać ten numer. Zapisz w telefonie

W dzisiejszych czasach, kiedy ataki SMS-owe stały się codziennością, warto znać numer +48799448084. Ten numer telefonu to bezpośrednia linia do specjalistów z CERT Polska, do których można przesłać podejrzaną wiadomość w celu jej analizy. Jest to usługa bezpłatna, która może pomóc nie tylko nam, ale i innym osobom.

Niestety, fałszywe SMS-y są obecnie na porządku dziennym i docierają do dziesiątek, a nawet setek Polaków każdego dnia. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie rozpoznać, czy otrzymana wiadomość jest autentyczna.

Możemy polegać na naszej intuicji, śledzić informacje o konkretnej kampanii, o której regularnie informujemy w naszym serwisie, lub skorzystać z pomocy specjalistów, którzy sprawdzą wiadomość za nas. Do tego celu służy właśnie numer 799 448 084, który jest bezpośrednim kontaktem do analityków z grupy CERT.

Zgłoszenie podejrzanej wiadomości

Niedawno na Instagramie nadkom. Małgorzata Sokołowska przypomniała o istnieniu tej metody zgłaszania podejrzanych SMS-ów. Aby przekazać podejrzanego SMS-a do analizy, wystarczy przesłać go na numer +48799448084. Dlatego warto mieć ten numer zapisany w książce telefonicznej. W praktyce najprościej będzie przekazać daną wiadomość do nowego odbiorcy, nie zmieniając jej treści - każdy znak może być kluczowy.

Specjaliści z CERT Polska analizują każde otrzymane zgłoszenie, ale warto pamiętać, że istnieją pewne ograniczenia. Z jednego numeru można przesłać do analizy maksymalnie 3 SMS-y w ciągu 4 godzin. Ponadto, nie należy zgłaszać SMS-ów Premium. Numer CERT-u służy wyłącznie do zgłaszania prób phishingu lub wiadomości, które zachęcają do instalacji podejrzanych aplikacji.