Monitor 75 Hz. Czy warto kupić taki sprzęt?

Jeżeli ktoś traktuje rozgrywkę multiplayer bardzo poważnie, stara się mieć możliwie najlepsze osiągi w szybkich tytułach First-Person Shooter i nie uznaje jakichkolwiek kompromisów, wtedy może się okazać, że 75 Hz to zwyczajnie mało. Nie da się ukryć, że na rynku są dostępne np. monitory 360 Hz , które odświeżają obraz tak często, że aż trudno w to wierzyć. Czy 360 klatek na sekundę to naprawdę coś, za co warto płacić dodatkową cenę? Każdy musi ocenić sam. Jedno jest pewne, mianowicie granie na monitorze 75 Hz nie stanowi żadnej przeszkody i istnieje wiele gamingowych sprzętów z taką częstotliwością odświeżania. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że płynność w grach docenimy tylko wtedy, gdy nasze podzespoły komputerowe (jak np. karta graficzna) na to pozwolą.

Monitor MSI Optix G241VC cechuje się częstotliwością odświeżania 75 Hz, co u większości osób nie powoduje żadnego dyskomfortu podczas grania w szybkie gry. Oczywiście może być tak, że ludzie przyzwyczajeni do znacznie wyższych wartości będą mówić, iż powrót do niższego odświeżania jest dla nich nieprzyjemnym doświadczeniem. Mimo takich opinii, dla wielu 75 Hz w zupełności wystarczy. Przy okazji nie powinno się zapominać o tym, że czas reakcji również ma znaczenie dla graczy, a w modelu MSI Optix G241VC jest to 1 milisekunda, czyli naprawdę dobry wynik, który zadowala większość graczy. Popularną metodą pomiaru jest tak zwane GTG (Gray To Gray), co sprowadza się do pomiaru czasu potrzebnego do przełączenia piksela między dwoma stanami szarości. Na koniec warto zaznaczyć, że nie zabrakło też FreeSync, czyli technologii synchronizacji, która pozwala uniknąć rozrywania obrazu znanego pod anglojęzyczną nazwą screen tearing.