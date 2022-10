mSzafir w aplikacji Inperly. Billennium nawiązało współpracę z KIR

Inperly, czyli "in person, remotely", to aplikacja wspierająca zdalną obsługę klienta, sprzedaż oraz procesy wewnętrzne w organizacjach. Pozwala na weryfikację tożsamości użytkownika i podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Użytkownik Inperly może za pośrednictwem aplikacji udostępnić dokument do podpisu swojemu klientowi, interesantowi lub innemu pracownikowi. Odbiorca otrzymuje link do dokumentu zapisanego w chmurze wraz z instrukcją jak krok po kroku przeprowadzić ten proces z użyciem mSzafir lub z e-dowodem osobistym.

- Jednorazowy kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir to najwygodniejsza forma podpisywania dokumentów online – najszybsza, bardzo intuicyjna i bezpieczna. Odbiorca dokumentu, poza potwierdzeniem swojej tożsamości za pośrednictwem bankowości elektronicznej, nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Warto mieć to na względzie zwłaszcza w przypadku procesów sprzedażowych, gdzie często zbyt skomplikowany proces zakupów prowadzi do porzucenia koszyka. Wykorzystanie Inperly ma wpływ na poprawę doświadczeń klientów i wzrost efektywności zdalnej obsługi, przy zachowaniu osobistego kontaktu konsultanta z użytkownikiem. Dzięki naszej aplikacji organizacja może przenieść praktycznie 1:1 swoje procesy biznesowe i powiązany z nimi obieg dokumentów kierowanych do odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych do świata cyfrowego - podsumowuje Tomasz Goźliński, Product Owner Inperly.