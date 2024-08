Multi-światłowód w 4,2 mln gospodarstw domowych. Zasięg rośnie

Rynek hurtowych operatorów sieci światłowodowych w Polsce jest młody, ale tempo rozwoju jest wysokie. W ciągu niecałej dekady zbudowano infrastrukturę światłowodową docierającą do ponad 7,5 mln gospodarstw domowych , znajdujących się w 2,3 mln budynków - wynika z danych Fundacji Open Allies. To dane z najnowszego "Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego 2023" opracowanego przez UKE.

Chociaż w planach są kolejne duże inwestycje, głównym celem dla sektora jest obecnie zapełnienie istniejącej już infrastruktury, a więc wzrost saturacji. "Według FTTH Council Europe do 2028 roku w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii liczba użytkowników korzystających ze światłowodu ma wzrosnąć z 90 do 137 mln" - tłumaczy Jacek Wiśniewski, prezes zarządu w firmie Nexera. "W Polsce dynamika wzrostu saturacji ma być jeszcze większa i sięgnie aż 80 proc. W przyszłość patrzymy więc z dużym optymizmem" - dodaje.

Rok 2023 był dla operatorów hurtowych okresem kolejnego ilościowego skoku inwestycyjnego. Sieć światłowodowa objęła zasięgiem ponad 17 tys. miejscowości, co oznacza wzrost o 1500 lokalizacji rok do roku. Autorzy raportu z UKE zwracają też uwagę na istotną jakościową zmianę z punktu widzenia odbiorcy, związaną z popularyzacją multi-światłowodu. W ramach tej technologii, operator hurtowy doprowadza sieć multi-światłowodową do posesji i udostępnia ją wielu dostawcom detalicznym.