Narzędzie Wycinanie zyska nową opcję - rozpozna tabele

O szczegółach nadchodzącej zmiany w Narzędziu Wycinanie wspomina serwis Neowin . Nową opcję można już bowiem zauważyć w testowych wydaniach Windowsa 11 na kanałach Dev oraz Beta w programie Insider. Narzędzie Wycinanie potrafi rozpoznać tabelę na zaznaczonym obszarze ekranu, a następnie skopiować zawarte w niej dane w taki sposób, by je "wydobyć" do dalszego użycia na przykład w Excelu.

Testy w programie Insider niestety nie zwiastują na tym etapie pewności, kiedy nowa opcja Narzędzia Wycinanie trafi do stabilnego wydania Windowsa 11. Można się spodziewać, że będzie to perspektywa najbliższych miesięcy. System co do zasady aktualizowany jest ostatnio w ramach pakietów Moment wydawanych kilka razy w roku. Niedawno Microsoft był jednak skupiony na wydaniu Windowsa 11 24H2, w którym również pojawiło się kilka nowości.