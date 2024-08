NGate na Androida. Malware, który kradnie dane o kartach

Program był zainfekowany oprogramowaniem NGate , które zdolne jest wykradać dane kart płatniczych, wykorzystując do ich przekazywania moduł NFC do komunikacji bliskiego zasięgu. Eset podaje , że wcześniej nie odnotował takiego wykorzystania modułu i jest to pierwszy taki przypadek.

Badacze podkreślają, że fałszywe oprogramowanie NGate nie trafiło do sklepu Google Play. Oznacza to, że ofiary, które pobrały fałszywe aplikacje popełniły szereg podstawowych błędów związanych z bezpieczeństwem, przez które w ogóle do infekcji doszło. Po pierwsze zareagowały na spreparowaną wiadomość SMS (najpewniej ze skróconym linkiem, a takich co do zasady nie warto klikać), po drugie - pobrały aplikację spoza oficjalnego sklepu z oprogramowaniem na daną platformę.