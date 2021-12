Nie przepłacaj! Alerabat.com to najlepszy na rynku łowca promocji

Przypięty do paska zadań przeglądarki alerabat.com przy każdych zakupach informuje nas, czy w tym konkretnie sklepie możemy liczyć na rabat, w jakiej wysokości, ewentualnie jaką kwotę musimy wydać, by go uzyskać oraz do kiedy trwa promocja.