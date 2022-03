Nie żyje Stephen Wilhite, twórca GIF

Stephen Wilhite zmarł w wieku 74 lat w swoim domu w Ohio. Informację w rozmowie z serwisem The Verge potwierdziła jego żona, Kathaleen.

Pozwala on – poza zapisem grafiki – na definiowanie przezroczystego lub kolorowego tła, a także tworzenie prostych animacji. Ta właśnie właściwość formatu sprawiła, że GIF zdobył ogromną popularność w internecie. W czasach statycznych, prostych stron pozwalał na ożywienie ich wyglądu animacjami.

Były one bardzo łatwe do osadzenia, a w czasach przed popularyzacją serwisów z materiałami filmowymi, często występowały w postaci kilkusekundowych (krótki czas wynikał z rosnącej objętości) klipów wideo. Prawa patentowe do formatu wygasły w październiku 2006 roku.