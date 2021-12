Niska dostępność modułów pamięci DDR5. Powodem nie jest brak kości pamięci

Problemem nie jest kwestia braku kości pamięci, ale komponentów potrzebnych do produkcji zintegrowanych układów scalonych do zarządzania energią PMIC i modułów regulacji napięcia (VRM). Wcześniej obydwa znajdowały się na płycie głównej, ale w przypadku standardu DDR5 te znajdują się na każdym module.

Z jednej strony to rozwiązanie ma zwiększać możliwości podkręcania i zmniejsza skomplikowanie płyt głównych. Niestety drugą stroną medalu jest większa złożoność modułów pamięci oraz sam fakt, że teraz to producenci pamięci muszą dodatkowo dbać o zaopatrzenie w komponenty potrzebne do budowy układów PMIC i VRM. W dobie niedoborów to zadanie nie należy do łatwych.