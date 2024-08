Nowa funkcja Gmaila na Androidzie. Mała rewolucja?

Usługa, która na razie jest dostępna wyłącznie dla płatnych użytkowników, którzy za około $20 miesięcznie korzystają z Gemini lub Google One AI Premium , oznacza zmianę paradygmatu w korzystaniu z Gmaila - od wyszukiwania do dialogu z AI. Na ikonę Gemini, reprezentowaną przez czarną gwiazdę, użytkownicy mogą klikać w prawym górnym rogu aplikacji.

Ta inicjatywa ma przekonać użytkowników do subskrypcji Gemini, mimo jej stosunkowo wysokiej miesięcznej opłaty, oferując jednocześnie dostęp do Gemini we wszystkich produktach Google, w tym Dokumentach, Kalendarzu itd., co jest częścią strategii firmy mającej na celu monetyzację asystenta AI.