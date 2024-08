Zmiana w Mapach Google. Musisz podjąć decyzję

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Mapy Google od września będą inaczej przetwarzać informacje o historii lokalizacji w ramach osi czasu. Google powiadamia użytkowników o zmianie, zachęcając do aktualizacji ustawień Map dotyczących historii lokalizacji. Ci, którzy chcą zachować swoje trasy, muszą dostosować preferencje.

Google zmienia sposób przechowywania danych o osi czasu, integralnej części Map Google, która od lat pozwala użytkownikom "odtwarzać" przebieg tras, które pokonano danego dnia - samochodem, pieszo, pociągiem czy podczas treningu. Funkcja ta umożliwia śledzenie trasy, jeśli jest włączona historia lokalizacji.

Od 15 września 2024 roku lokalizacja w Google Maps będzie domyślnie zapisywana w pamięci telefonu, co ma pozytywny wpływ na prywatność, ale oznacza równocześnie, że w przypadku uszkodzenia urządzenia czy jego zmiany, danych nie uda się odzyskać. To inne podejście od dotychczasowego, kiedy oś czasu z Map Google domyślnie była zapisywana w chmurze. Dzięki temu użytkownicy mogli być pewni, że historię można odzyskać w każdej chwili, mimo obaw o bezpieczeństwo chmury.

Google zapowiadał te zmiany wcześniej i obecnie wzywa użytkowników do analizy swoich ustawień, co mają czas do 15 września. Aktualizacji można dokonać natychmiast po otrzymaniu e-maila z wyjaśnieniami. Proces dotyczy jedynie osób aktywnie korzystających z osi czasu w Google Maps, którzy wcześniej mieli aktywną opcję zapisywania danych w chmurze.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Aby zachować dotychczasowe dane i kontynuować zapisywanie historii lokalizacji na wszystkich urządzeniach przypisanych do konta Google, należy nadal korzystać z osi czasu. Jeśli użytkownik nic nie zrobi, opcja zostanie wyłączona, a zgromadzone dane usunięte. Od tego momentu ewentualna historia lokalizacji będzie przechowywana wyłącznie lokalnie w telefonie.

Zmiana w historii lokalizacji w Google Maps

Warto wspomnieć, że po zmianie nowe dane będą zapisywane na wszystkich urządzeniach zalogowanych na to samo konto Google, nawet tych, gdzie wcześniej historia lokalizacji była wyłączona. W efekcie zapisywanie historii lokalizacji na serwerach stanie się ustawieniem globalnym dla konta, a nie indywidualnym dla każdego urządzenia, w którym zalogowany jest ten sam użytkownik konta Google.

Użytkownicy będą mogli decydować, jak długo mają być przechowywane dane o lokalizacji z Map Google oraz decydować o udostępnianiu anonimowych danych dla reklamodawców, co pomoże lepiej dopasować produkty do odbiorców. Użytkownicy Google Maps mają czas na podjęcie decyzji do 15 września. Google prawdopodobnie będzie wysyłać kolejne powiadomienia e-mail, przypominając o zmianach. Powiadomienie pojawia się również bezpośrednio w Google Maps na telefonie.

Ważne opcje w Google Maps