Nowa funkcja Google Chrome. Aktywuj ją niezwłocznie

Nowa funkcja została na razie wprowadzona testowo i w obecnej wersji przeglądarki (116) trzeba ją aktywować ręcznie, jednak jeśli nic nie pójdzie źle, w kolejnej wersji (117) opcja ta pozostanie domyślnie włączona. A o co chodzi? O zabezpieczenie przed rozpowszechnianymi przez oszustów fałszywymi wtyczkami do przeglądarki, które mogą kraść nasze dane. Rozszerzenia, które masz w swoim Chrome są bezpieczne? Masz co do tego pewność? Google pozwoli ci się w tym upewnić.