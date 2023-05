Zadbaj o prywatność. WhatsApp zyskuje dodatkową ochronę

Nowa funkcja nazywa się "Blokada czatu" i robi właśnie to. Umożliwia dodanie kolejnej warstwy ochrony, aby zabezpieczyć te najbardziej intymne czy też wrażliwe rozmowy w aplikacji WhatsApp . Sprawia to, że odczytanie takich wiadomości wymaga dodatkowego uwierzytelnienia. Dodatkowo treść zablokowanych czatów nie pojawia się w powiadomieniach.

Funkcja blokowania dostępu do czatów w WhatsApp zapowiadana była już kilka tygodni temu , a teraz wreszcie – w ramach ostatniej aktualizacji – została oficjalnie wprowadzona . Można już z niej skorzystać na telefonach z systemami iOS i Android.

Zablokowane czaty trafiają do specjalnej sekcji o takiej właśnie nazwie. Znajdziesz ją na samym szczycie listy. Aby uzyskać dostęp do tych chronionych konwersacji należy się uwierzytelnić: albo korzystając z biometrii (na przykład odcisku palca), albo wprowadzając hasło do telefonu. W niedalekiej przyszłości możliwe ma być także utworzenie nowego, niestandardowego hasła.