Nowa funkcja w mObywatelu. Start w 2025 roku

Aplikacja mObywatel to świadectwo postępującej cyfryzacji życia codziennego. Dostępne funkcje potrafią usprawnić szereg procedur, bowiem w mObywatelu można przechowywać kluczowe dokumenty, takie jak dowód osobisty czy prawo jazdy. Pisząc o przydatnych funkcjonalnościach należy pochylić się również nad możliwością zastrzeżenia numeru PESEL . Możliwości będzie więcej.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział w Radiu Zet nadchodzące nowości w mObywatel. W 2025 r. użytkownicy będą mogli zastrzec dowód osobisty, a nawet paszport. Co więcej, pojawią się specjalne funkcje, np. legitymacje dla określonych grup i zawodów.

Skoro wybiegamy w przyszłość, to warto przypomnieć, że w listopadzie 2026 r. powinna pojawić się nowa wersja mObywatela. Będzie to efekt dostosowania się do unijnych wymogów eIDAS 2, które zakładają ujednolicenie standardów obsługi tożsamości cyfrowej.