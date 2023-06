Nowość w Allegro. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom

Allegro wprowadza nową funkcję w swojej aplikacji. Firma, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom, wdraża tzw. miniapki. Są to dodatkowe komponenty aplikacji, dzięki którym użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z dodatkowych aplikacji i zastąpić je jedną.

Z informacji przekazywanych przez Allegro wynika, że 60 proc. badanych osób deklaruje, że chciałoby korzystać z rozwiązań, które agregują różne aplikacje w jednym miejscu. Firma zdaje się zmierzać w tym kierunku, dodając do aplikacji Allegro kolejne miniapki, które mają sprawić, że użytkownicy będą korzystać z aplikacji w więcej niż jednym celu.

Wśród najnowszych wdrożeń, wymienianych przez Allegro, znajduje się m.in. miniapka do planowania zakupów cyklicznych. Daje ona dostęp do produktów, które często dodajemy do koszyka, dzięki czemu szybciej można dokonać ich powtórnego zakupu. Funkcja ta pomaga wyszukać dany produkt w najkorzystniejszej cenie.