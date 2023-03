Nowość w Netflixie. Część użytkowników się ucieszy

Najnowsza aktualizacja aplikacji Netflix na telewizory wprowadza funkcję, która powinna pojawić się w niej o wiele wcześniej. Jak czytamy w serwisie techcrunch.com , użytkownicy, którzy oglądają filmy i seriale na Netflixie, będą mogli od teraz dostosować styl i rozmiar napisów do własnych preferencji.

Może być to szczególnie ważne dla tych osób, które korzystają z niewielkich telewizorów. Standardowe napisy mogą być na nich zbyt małe do komfortowego oglądania treści. Możliwość ich przeskalowania to naprawdę cenna funkcja, która powinna być dostępna od dawna.