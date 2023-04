Zmiana w WhatsApp. Aplikacja będzie wyglądać inaczej

Jak czytamy w serwisie wabetainfo.com, wersja beta WhatsAppa na urządzenia z systemem Android, oznaczona numerem 2.23.8.4, upodobni aplikację do jej odsłony dostępnej na system iOS. Oznacza to, że od teraz w obu wersjach komunikatora użytkownicy będą mogli korzystać z belki umieszczonej na dole ekranu.

Menu dostępne w dolnej części ekranu jest coraz częstszym widokiem w poszczególnych aplikacjach, co wynika w dużej mierze ze względu na rozmiar smartfonów - sięganie do górnej krawędzi wyświetlacza nie zawsze jest wygodne, szczególnie gdy mamy do czynienia z dużym telefonem i chcemy obsługiwać go jedną ręką.