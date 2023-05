Nowa funkcja w Microsoft Edge. Każdy na tym skorzysta

W tej chwili funkcja ta jest dostępna w wersji testowej przeglądarki (Canary). Jak podkreśla informator, jeszcze w zeszłym roku użytkownicy, którzy mogli testować to rozwiązanie, mieli do dyspozycji tylko 1 GB transferu w ramach darmowego VPN. W ramach wersji próbnej udostępniano też 15 GB. Po długich testach prawdopodobnie zdecydowano się na ustalenie wartości transferu na poziomie 5 GB.

VPN, który dostępny jest w wersji testowej przeglądarki Edge, nie jest jednak idealny. W połączeniu do podobnej usługi oferowanej przez przeglądarkę Opera będzie on rozwiązaniem gorszym dla użytkowników. Podstawowa różnica dotyczy faktu, że Opera nie narzuca na użytkowników żadnych limitów danych.

Oprócz tego VPN, który zaoferuje Microsoft, będzie pozbawiony jednej z funkcji, z którą często kojarzymy tego rodzaju usługi. Nie pozwoli on na zmianę geolokalizacji, co z kolei oznacza, że nie będzie dało się przy jego użyciu ominąć blokad regionalnych, na przykład w celu obejrzenia filmów czy seriali niedostępnych w usługach streamingowych takich jak Netflix w danym kraju.

Zanim wszyscy użytkownicy otrzymają dostęp do Edge Secure Network może minąć trochę czasu. Jak czytamy w serwisie tweaktown.com, udostępnianie usługi VPN w Microsoft Edge rozpoczęło się trzy miesiące temu, a wygląda na to, że do tej pory nie wszystkie grupy użytkowników miały okazję z niej skorzystać.