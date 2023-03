Nowość w AutoMapie. Doceni każdy uporządkowany kierowca

Nawigacja AutoMapa zyskała nową funkcję, która pomoże uporządkowanym kierowcom dowolnie podzielić zapisane punkty docelowe w aplikacji. Chodzi o możliwość samodzielnego tworzenia kategorii dla "Ulubionych", czyli adresów miejsc docelowych. W praktyce to rozbudowanie istniejącej w AutoMapie stosunkowo od niedawna opcji nawigowania do najczęściej używanych docelowych nawigacji. Ta funkcja trafiła do aplikacji kilka miesięcy temu.