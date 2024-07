Nowość w Google Maps. Przyda się we wspólnych podróżach

Nowa funkcja ma pomagać w podróży kilku pojazdów z tego samego miejsca lub z różnych lokalizacji. Możliwość wspólnej nawigacji ułatwi odnajdowanie się kierowców w trasie. Wszyscy członkowie grupy będą bowiem mogli sprawdzić, gdzie znajdują się pozostali kierujący. Dzięki temu nie będzie już konieczności kontaktowania się z innymi lub rozglądania się na trasie, by zweryfikować, czy ktoś z innego pojazdu nie zgubił się na rondzie lub jak daleko ma jeszcze do miejsca spotkania.

Dodatkową zaletą nowej funkcji w Mapach Google ma być przekazywanie informacji o zmianach na trasie. W grupie wybierany jest pojazd prowadzący. Jeśli zdecyduje się on na zmianę trasy z jakiegoś powodu, wszyscy zostaną o tym poinformowani. Planowany system ma też proponować miejsca przystanków na trasie.

W przypadku wyruszenia z różnych lokalizacji kierowcy mogą liczyć też na zaplanowanie trasy w taki sposób, by połączyły się one w danym punkcie tak, by kierowcy mogli się spotkać w wygodnym miejscu.