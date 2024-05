Aktualizacja Google Maps. Zauważysz w telefonie

Zmiana przycisków w dolnej części ekranu w Google Maps to w praktyce pierwsza tak duża zmiana w interfejsie aplikacji od czasu korekty kolorów mapy w listopadzie ubiegłego roku. Mapy Google po zmianach korzystają z palety bardziej kontrastowych barw, co nie każdemu od razu przypadło do gustu. Do sieci trafiły nawet petycje związane z wątpliwą czytelnością nowego schematu kolorów mapy dla daltonistów.