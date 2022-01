Nowość w InPost Mobile. Koniec z traceniem czasu

Żeby zwrócić przesyłkę, należy otworzyć aplikację aby wyszukać firmę do której chcemy zwrócić przesyłkę i w sekcji Wyszukaj sklep wpisać jego nazwę. Lista obejmuje wszystkie sklepy oferujące usługę zwrotu w ramach współpracy z InPost. Można także wybrać paczkę do zwrotu z listy przesyłek, które znajdują się poniżej pola wyszukiwania.

Po uzupełnieniu danych do zwrotu, należy wybrać opcję zwróć przesyłkę. Jeśli wybrany przez użytkownika sklep nie wymaga akceptacji zwrotu, to wystarczy już tylko odnieść swoją paczkę do Paczkomatu. Kod zwrotu znajdziemy w aplikacji oraz w wiadomości e-mail.