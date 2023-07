Nowość w mObywatelu 2.0. Sprawdzisz stan techniczny autobusu

Aplikacja mObywatel 2.0 szybko zyskuje na popularności głównie ze względu na obsługę mDowodu, ale nie jest to jedyna ciekawa funkcja, którą oferuje program. Świeżą nowością jest narzędzie "Bezpieczny autobus". To opcja, która pozwala sprawdzić, czy dany pojazd jest bezpieczny, by kontynuować nim podróż.