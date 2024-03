Wybory samorządowe. Sprawdź dane w mObywatelu

Aplikacja mObywatel może pomóc przygotować się do głosowania. W ramach usługi Wybory, która połączona jest z Centralnym Rejestrem Wyborców, można tu sprawdzić między innymi swoje dane w CRW, prawo wyborcze oraz adres lokalu, w którym można oddać głos .

W mObywatelu można też rozpocząć proces wnioskowania o jednorazową zmianę miejsca głosowania. To opcja odpowiednia dla osób, które w dniu wyborów będą poza miejscem zamieszkania i mają taką podróż z góry zaplanowaną.

Głosowanie w wyborach samorządowych co do zasady jest uzależnione od miejsca zamieszkania i zameldowania. Jeśli adresy te są różne (i głosujący chciałby oddać głos w miejscu zamieszkania) lub obywatel nie posiada adresu zameldowania, odpowiednie elektroniczne wnioski o dopisanie do listy wyborców w danej lokalizacji można złożyć za pośrednictwem strony gov.pl - tej opcji nie ma w aplikacji mObywatel.