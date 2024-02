Nowa funkcja w mObywatelu. Dodano siedem miast

Do mObywatela regularnie trafiają nowe funkcje. Wszystkie trudno wymienić, ale od niedawna łatwiej trafić do tych ulubionych. Jedną ze świeżych nowości jest bowiem możliwość samodzielnego ustalania kolejności opcji na pulpicie, co pozwala użytkownikom aplikacji wygodniej dotrzeć do tych modułów, które ich dotyczą. Obecnie ta opcja powinna być już dostępna dla każdego (choć była wdrażana transzami, Ministerstwo deklarowało zakończenie tego procesu jeszcze w styczniu).