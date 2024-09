Nowość w mObywatelu. Docenią posiadacze zwierząt

Rząd chce wprowadzić Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów. Zakłada on obowiązkową rejestrację psów i kotów, co, jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ma być najskuteczniejszym sposobem na walkę z bezdomnością psów i kotów.

KROPiK według projektowanej ustawy ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z budowę Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów odpowiadać ma minister właściwy do spraw informatyzacji wraz z ministrem, który zajmuje się sprawami rolnictwa.

Jak czytamy w komunikacie, w celu umożliwienia właścicielom zwierząt dostępu do danych zarejestrowanych w KROPiK, a także w celu ułatwienia zarządzania opieką nad czworonogiem, Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów ma zostać zintegrowany z usługą mObywatel .

Jak czytamy, wśród funkcji, które mają trafić do mObywatela, pojawią się też przypomnienia o obowiązkowych szczepieniach psów i kotów, a także możliwość zgłoszenia zaginięcia lub odnalezienia czworonoga.

KROPiK ma obejmować wszystkie psy urodzone po wdrożeniu systemu, a także psy i koty, które urodziły się przed tą datą, jeśli są wprowadzone do obrotu lub zostały przyjęte do schroniska, lub są w nim utrzymywane. Na wniosek właściciela do systemu będzie można dodać też zwierzęta urodzone po tej dacie. Niedopełnienie obowiązku oznakowania i rejestracji psów i kotów będzie wiązać się z grzywną.