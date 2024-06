Nowość w PKO BP. Znajdziesz w aplikacji IKO

Klienci PKO BP korzystający z aplikacji mobilnej IKO mogą skorzystać z nowej opcji w programie . To przekierowanie do sklepu ze specjalnymi ofertami na elektronikę Samsunga - podaje serwis Cashless . Jak ustalono, zależnie od wybranego urządzenia lub usługi, można liczyć na rabat w wysokości kilkudziesięciu lub kilkuset złotych. Klienci PKO BP mogą przy tym skorzystać ze wszystkich dostępnych przez aplikację IKO metod płatności .

Jak podaje Cashless, nie jest to pierwszy przypadek w historii, gdy w aplikacji bankowej pojawia się tego typu opcja. Wcześniej podobna współpraca Samsunga realizowana była we współpracy z BNP Paribas. Klienci mogli w ten sposób kupić nowe smartfony, w których domyślnie preinstalowano aplikację mobilną GOmobile . Jak zauważono, obecnie ta opcja nie jest już dostępna.

Opisywany przypadek nowej opcji w aplikacji dla klientów PKO BP to kolejny przykład, który pokazuje, że aplikacje bankowe to dzisiaj wyjątkowo rozbudowane programy służące do realizacji całej masy usług niezwiązanych bezpośrednio ze sprawdzaniem stanu konta czy realizacji przelewów.