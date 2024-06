Credit Agricole wprowadzi nowość. Zauważysz w aplikacji

Credit Agricole planuje dodać do aplikacji CA24 Mobile nowe funkcje, a wśród nich możliwość opłacania biletów parkingowych i biletów komunikacji miejskiej. Pierwsza nowość trafi do telefonów klientów Credit Agricole jeszcze w tym roku, a już teraz znane są kluczowe szczegóły dotyczące implementacji.

O planowanych nowościach w aplikacji mobilnej dla klientów Credit Agricole informuje serwis Cashless. Jak się okazuje, do CA24 Mobile w pierwszej kolejności trafi możliwość opłacania parkowania w miejskich strefach płatnego postoju, co od strony technicznej będzie możliwe dzięki integracji z systemem moBiLET. Nowość ma trafić do aplikacji jeszcze w tym roku, ale Credit Agricole jak na razie nie podał dokładniejszej daty.

Do aplikacji mobilnej CA24 trafi także inna nowość - możliwość kupowania biletów komunikacyjnych. W tym przypadku trzeba jednak uzbroić się w dużo więcej cierpliwości, gdyż premiera spodziewana jest dopiero w 2025 roku. Operatorem również będzie moBiLET, podobnie jak w przypadku opłacania parkowania w mieście.

Zobacz także : Aplikacja IKO może trafić do Androida Auto. Zapłacisz za parking

Rozwój aplikacji bankowości mobilnej pod kątem funkcji przydatnych dla kierowców to ostatnio popularny kierunek. Niedawno pojawił się doniesienia, że aplikacja PKO BP pozwoli kierowcom opłacać parkowanie i to bezpośrednio z ekranu samochodu, dzięki integracji z systemem Android Auto. To możliwy scenariusz między innymi po niedawnej zachęcie Google'a dla twórców programów, by rozwijali wszystkie swoje aplikacje także z myślą o wykorzystaniu w samochodach.

O ile płatność za parkowanie w strefie płatnego postoju przez aplikację bankową to bezpieczne rozwiązanie, równolegle trzeba pamiętać o możliwych podstępach związanych z płatnościami przy parkomatach. Oszuści nierzadko wykorzystują spreparowane kody QR, by kierować użytkowników na fałszywe strony płatności, przez co nieświadomie przelewają pieniądze na konta atakujących, zamiast właścicieli parkingów. By uniknąć takiego zagrożenia, warto rozważyć inne metody płatności.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl