Aplikacja IKO może trafić do Androida Auto. Zapłacisz za parking

Aplikacje bankowe to jedne z wielu, które w najbliższym czasie mogą pojawiać się w Androidzie Auto. Podczas konferencji Google I/O producent wyraźnie zachęcił twórców aplikacji do rozszerzania ich możliwości także na ekranach samochodów. Dzięki stosunkowo prostej implementacji (w wielu przypadkach w praktyce wystarczy nieco przerobić gotowy interfejs dla tabletów), do systemu dla kierowców powinien niedługo trafić szereg nowych programów, włącznie z Netfliksem czy YouTube'em.