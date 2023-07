Nowość w Google Maps: szybsze wyszukiwanie w nawigacji

Chociaż Mapy Google wymagają wyrażenia zgody użytkownika na dostęp do mikrofonu (co nie powinno być oczywiście zaskoczeniem), warto pamiętać że mechanizm dbania o uprawnienia w Androidzie pozwala na przykład udostępniać mikrofon tylko podczas korzystania z aplikacji. Użytkownik nie powinien się wówczas obawiać, że telefon w jakiś sposób "będzie go podsłuchiwać", gdy nie korzysta z nawigacji.