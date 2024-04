Nowość w Google Maps. Alternatywna trasa dojazdu

Innymi słowy, chcąc na przykład znaleźć w Google Maps trasę dojazdu samochodem na krótkim dystansie, aplikacja pokaże na ekranie - poza domyślnie proponowaną drogą dla samochodu - inne trasy do realizacji pociągiem, autobusem czy pieszo . Dotychczas na mapie pojawiały się domyślnie inne trasy do pokonania tym samym środkiem transportu (a więc na przykład trzy różne trasy dla samochodu).

Jak podaje Google we wpisie blogowym, to zmiana, która na początku będzie dotyczyć tylko 15 miast na świecie, w tym Amsterdamu, Barcelony, Londynu, Montrealu, Paryża czy Rzymu. Na tę chwilę nie ma informacji co do dostępności w innych krajach, w tym Polsce i na przykład Warszawie oraz na szerszą skalę, ale w praktyce można spodziewać się, że Google z pewnością będzie rozszerzać dostępność nowej opcji planowania tras, przynajmniej w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach i stolicach.