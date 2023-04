Google Maps: cztery nowości, które spodobają się spacerowiczom

Nawigacja w Mapach Google od teraz pomoże także turystom zwiedzającym parki narodowe. Google opisuje 4 nowe funkcje , dzięki którym zwiedzający zdobędzie wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu. Pierwsza nowość to widok najpopularniejszych miejsc w danym parku narodowym. Mapy Google wskażą między innymi popularne atrakcje i punkty widokowe, co pozwoli sprawniej zaplanować trasę zwiedzania parku.

Kolejna nowość w Google Maps to widok podsumowania dla konkretnych tras zwiedzania . Użytkownik może łatwo znaleźć interesującą go trasę, a następnie w szczegółach przejrzeć jej przebieg - sprawdzając oceny, zdjęcia innych użytkowników Google Maps oraz komentarze. Następna nowość to bardziej precyzyjna nawigacja uwzględniająca między innymi wejścia do parków narodowych (które pojawią się wkrótce) oraz konkretne ścieżki piesze i rowerowe. Wcześniej do Map Google trafiło również drobne usprawnienie dotyczące pinezek .

Ostatnia opisana nowość to możliwość pobierania mapy całego parku narodowego wprost do smartfonu, by mieć do niej dostęp offline. To kluczowe, bo na terenach tego typu trudno mieć pewność, że nie zabraknie zasięgu komórkowego. Mapy Google już wcześniej umożliwiały pobieranie map offline wybranych obszarów, ale teraz funkcję rozszerzono tak, by jednym kliknięciem pobrać wyłącznie mapę danego parku narodowego.