Google Maps - jak zmierzyć odległość między punktami?

Mapy Google to nawigacja, którą można znaleźć na niemal każdym urządzeniu działającym pod kontrolą Androida. Poza typowym wyznaczeniem tras do zadanej lokalizacji, Google Maps potrafi także wyświetlać informacje o dużym natężeniu ruchu, wysyłać pinezki z lokalizacją czy mierzyć odległość w linii prostej pomiędzy dwoma punktami - to jedna z mniej znanych opcji.