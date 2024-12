Nowości w WhatsAppie. Wyższa rozdzielczość i więcej opcji

WhatsApp wprowadza nowe funkcje związane z rozmowami w komunikatorze - jednocześnie przy komputerach i w aplikacjach mobilnych . Twórcy podają, że to celowy ruch akurat w okresie przedświątecznym, by uprzyjemnić i ułatwić nawiązywanie połączeń z bliskimi w tym okresie. Nowości dotyczą zarówno jakości połączeń, jak i elementów związanych z rozrywką.

WhatsApp opisuje cztery nowości, które trafiają do aplikacji wraz z aktualizacją. Pierwsza nowość to możliwość wyboru uczestników rozmowy, w przypadku rozpoczynania połączenia z czatu grupowego. Dotychczas chęć nawiązania rozmowy była jednoznaczna z wykonywaniem telefonu do wszystkich osób z rozmowy naraz. Kolejna nowość w WhatsAppie to efekty do rozmów wideo. Użytkownicy mogą wybrać jeden z 10 efektów, by dodać konwersacjom nieco rozrywki.