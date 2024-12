Tajny kod z WhatsAppa. Nie podawaj go nikomu

WhatsApp weryfikuje użytkownika na podstawie 6-cyfrowego kodu. Jest on generowany automatycznie i wysyłany na numer telefonu użytkownika przez SMS lub zautomatyzowane połączenie. Tylko właściciel konta powinien znać ten kod, ponieważ jest to kluczowa, poufna informacja.

To ważne, ponieważ istnieje metoda oszustwa, która polega na wyłudzaniu tego kodu z WhatsAppa. Jeżeli ktoś da się nabrać, może stracić dostęp do swojego konta. Atak zaczyna się od SMS-a, w którym oszust informuje, że omyłkowo wpisał numer telefonu ofiary przy próbie logowania. W rzeczywistości jest to początek podstępu i wyłudzenia kodu, dzięki któremu oszust zaloguje się w WhatsAppie na konto ofiary.

WhatsApp w sposób automatyczny tworzy 6-cyfrowy kod i przesyła go na wpisany numer telefonu. Oszust z premedytacją podaje numer ofiary, a następnie kontaktuje się z nią, prosząc o przesłanie kodu, który właśnie otrzymała. Jeśli ktoś nie rozpozna w tym oszustwa, przestępca uzyska dostęp do konta w aplikacji. Od tego momentu to on otrzymuje wszystkie wiadomości, obrazy i filmy zamiast prawdziwego właściciela.

Warto również pamiętać, że potencjalna kradzież konta na WhatsAppie może mieć miejsce poprzez użycie kodów MMI. Dwa z nich są szczególnie pomocne przy szybkim sprawdzaniu, czy przypadkowo nie włączono przekierowania połączeń w telefonie.

Nieświadome uruchomienie przekierowania połączeń w praktyce prowadzi do utraty dostępu do konta na WhatsAppie. Oszust próbuje wprowadzać ofiarę w błąd, że konieczne jest wprowadzenie w telefonie specjalnego ciągu znaków, który w praktyce aktywuje przekazywanie połączeń i SMS-ów na numer należący do przestępcy. W ten sposób atakujący wchodzi o posiadanie 6-cyfrowego kodu niezbędnego do logowania.