Nowy dokument w mObywatelu. Skorzysta 120 tys. osób

Aplikacja mObywatel została wzbogacona o obsługę kolejnego dokumentu, z którego w tym przypadku skorzysta grupa prawie 120 tys. osób. Mowa o elektronicznym wariancie legitymacji inżyniera budownictwa - dokumentu, który potwierdza kwalifikacje zawodowe. To kolejny argument, dla którego niektóre osoby mogą zdecydować się na instalację aplikacji mObywatel, w której ponad 8 mln Polaków korzysta już z mDowodu .

Legitymacja inżyniera budownictwa to kolejny dokument w mObywatelu, który może zwiększyć zainteresowanie aplikacją. W programie już wcześniej dostępny był szereg innych modułów, w tym mDowód, mPrawo jazdy czy mLegitymacja studencka. Aplikacja pozwala również m.in. na uiszczanie części opłat miejskich oraz weryfikowanie pojazdów. Wszystkich funkcji jest dużo więcej , a w perspektywie najbliższych lat mObywatel ma być nawet respektowany nie tylko w Polsce, ale i w krajach UE .

Aplikacja w nowej wersji ma pojawić się w listopadzie 2026 r. i będzie dostosowana do unijnych wymagań eIDAS 2.0. Jeden z kluczowych celów projektu to ujednolicenie standardów obsługi tożsamości cyfrowej w krajach Unii Europejskiej, co umożliwi korzystanie z niej także poza Polską.