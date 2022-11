Obszedł ekran blokady Androida. Google zapłaciło mu 70 tys. dolarów

Węgierski badacz David Schütz zgłosił do Google błąd wysokiej wagi , oznaczony jako CVE-2022-20465, który jest opisywany jako obejście ekranu blokady z powodu błędu logicznego w kodzie, który może prowadzić do lokalnej eskalacji uprawnień bez konieczności wprowadzania hasła.

Jedynym sposobem na zresetowanie zablokowanej SIM jest użycie osobistego kodu odblokowującego, czyli PUK. Są one często drukowane na opakowaniu karty SIM lub można je uzyskać, dzwoniąc do obsługi klienta operatora. Schütz użył tego pierwszego rozwiązania, co pozwoliło mu zresetować PIN. Jednak, zamiast wyświetlić prośbę o hasło do ekranu blokady, Pixel poprosił tylko o zeskanowanie odcisku palca.