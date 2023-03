Okradli ją "na zdalny pulpit". To bank pokryje straty

Najpierw rozmowę z przyszłą ofiarą prowadziła kobieta, która znała jej dane osobowe i dopytywała o ostatnie zakupy dokonane w sieci z użyciem karty płatniczej. Gdy rzekoma pracownica banku otrzymała potwierdzenie, że niedawno dokonywano zakupów z użyciem tej metody płatności, poinformowała, że doszło do oszustwa i konieczne jest przekierowanie rozmowy do działu bezpieczeństwa.

"Ekspert" do spraw cyberbezpieczeństwa zalecił klientce banku zainstalowanie aplikacji QuickSupport. Umożliwiło to oszustom pozyskanie dostępu do telefonu kobiety, a co za tym idzie - do konta bankowego. W ten sposób oszuści wyprowadzili z konta 34 tysiące złotych przez transakcje kartą płatniczą i 4,6 tys. zł w formie przelewu zagranicznego. Udało się zatrzymać tylko jeden przelew na kwotę 5 tys. zł. Oprócz tego na dane klientki zaciągnięto pożyczkę na kwotę 99,75 tys. zł, która wiązała się z koniecznością spłaty ponad 174 tys. zł.

Okazało się, że o ile dopuszczenie cyberprzestępców do konta to niedbalstwo ze strony właścicielki konta i pieniędzy, które wyprowadzono w formie przelewów i transakcji kobieta raczej nie odzyska, o tyle sytuacja z pożyczką wygląda inaczej.

Właścicielka konta pozwała bank w sprawie unieważnienia umowy pożyczki i sąd przyznał jej rację. Okazało się, że o ile zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa w postaci zainstalowania aplikacji, która umożliwia dostęp do konta, to jedno, a udzielenie pożyczki oszustwom to co innego. Sąd w sprawie oznaczonej jako sygn. akt. I C 536/21 uznał, że oszuści nie okradli właścicielki banku, tylko wykorzystali jej konto jako "techniczne", by przeprowadzić przestępcze wyłudzenie środków pieniężnych od banku.