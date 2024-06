Opcjonalna aktualizacja Windows 10. Zajrzyj do ustawień

Użytkownicy Windows 10 powinni zainteresować się opcjonalną aktualizacją, która trafiła do ustawień systemu. Pakiet KB5039299 nie zostanie wdrożony automatycznie i wymaga ręcznego zainicjowania sprawdzania aktualizacji, aby zyskać do niego dostęp. Warto go jednak zainstalować - usuwa znane błędy.